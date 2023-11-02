С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 463 миллиардов

В течение десяти месяцев 2023 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 463 млрд грн в эквиваленте: 321 908,1 млн грн, $3 098,4 млн и 709,3 млн евро . Об этом свидетельствуют данные Депозитария НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 183 261,9 млн грн, $3 175,3 млн и 588,0 млн евро.

В январе-октябре 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 140 530,7 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в октябре — на 34 832,5 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам десяти месяцев 2023 года составляет 142% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В октябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых и в долларах США — 4,80% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в октябре не производилось.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 октября 2023 правительством на первичных аукционах было привлечено 474 298,7 млн грн, $5 027,4 млн и 1 686,7 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направлено 396 599,6 млн грн, $5 968,6 млн и 1 250,6 млн евро.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 ноября он составлял:

23 882,9 млн. грн. или 23,8% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 октября — 22 374,9 млн грн или 26,5%);

$808,3 млн или 54,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 октября — $880,4 млн или 60,8%);

98,6 млн. евро или 16,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 октября — 97,4 млн евро или 16,5%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 ноября составил 55,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 ноября составил 14 635,6 млн грн, $23,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись с начала года более чем в 5 раз.

Министерство финансов в октябре провело погашение военных ОВГЗ на сумму 4 255,2 млн грн и $352,6 млн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.