Разработчик «Ланцетов», банки и племянник Кадырова: США ввели новый пакет санкций против рф

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2023, 18:41 Читати українською

Разработчик «Ланцетов», банки и племянник Кадырова: США ввели новый пакет санкций против рф

США в четверг, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против россии. Под санкции попали 130 физических и юридических лиц из рф, в том числе банки, разработчик «Ланцетов» и члены правительства. Об этом сообщает Министерство финансов США.

США в четверг, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против россии.
Фото: kanaldim.tv

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.

Санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, способствующих войне России против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование от третьих стран.

Кроме того, очередные ограничительные меры направлены против внутренней промышленной базы россии, стремящейся переосмыслить себя как сторонника российской военной машины.

Среди физлиц в черном списке оказался заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, конструктор беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.

Юридические лица, попавшие под санкции

  • МГТУ имени М. Э. Баумана
  • Научно-технический центр «Газпром нефти»
  • Предприятие «Газпром нефть — Каталитические системы»
  • ФАУ «Роскопстрой»,
  • СПГ-завод «Арктик СПГ-2»
  • Корпорации «Аэон».

Под санкции также оказались десятки российских производителей комплектующих для оружия и поставщиков оборудования для российского ВПК, несколько компаний, связанных с «Газпромом».

Читайте также: США ввели санкции против крупнейшего производителя титана в россии

Кроме того, США внесли в список санкций дочернюю компанию крупнейшего российского частного экспортера газа «НоваТек», строящую завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) — ООО «Арктик СПГ 2».

Под санкции также попали 32-летний племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагима (Якуб) Закриев.

Под очередные ограничения попали:

  • многопрофильный холдинг АФК «Система»,
  • «Арктик СПГ-2»
  • СПБ «Биржа», специализирующаяся на торговле иностранными акциями,
  • банк «Русский стандарт»,
  • банк «Хоум Кредит»,
  • Почта Банк,
  • Абсолют банк,
  • банк ВБРР,
  • West West United bank.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал.

Простыми словами о важном! Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами