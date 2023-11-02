Разработчик «Ланцетов», банки и племянник Кадырова: США ввели новый пакет санкций против рф

США в четверг, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против россии. Под санкции попали 130 физических и юридических лиц из рф, в том числе банки, разработчик «Ланцетов» и члены правительства. Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.

Санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, способствующих войне России против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование от третьих стран.

Кроме того, очередные ограничительные меры направлены против внутренней промышленной базы россии, стремящейся переосмыслить себя как сторонника российской военной машины.

Среди физлиц в черном списке оказался заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, конструктор беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.

Юридические лица, попавшие под санкции

МГТУ имени М. Э. Баумана

Научно-технический центр «Газпром нефти»

Предприятие «Газпром нефть — Каталитические системы»

ФАУ «Роскопстрой»,

СПГ-завод «Арктик СПГ-2»

Корпорации «Аэон».

Под санкции также оказались десятки российских производителей комплектующих для оружия и поставщиков оборудования для российского ВПК, несколько компаний, связанных с «Газпромом».

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Кроме того, США внесли в список санкций дочернюю компанию крупнейшего российского частного экспортера газа «НоваТек», строящую завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) — ООО «Арктик СПГ 2».

Под санкции также попали 32-летний племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагима (Якуб) Закриев.

Под очередные ограничения попали:

многопрофильный холдинг АФК «Система»,

«Арктик СПГ-2»

СПБ «Биржа», специализирующаяся на торговле иностранными акциями,

банк «Русский стандарт»,

банк «Хоум Кредит»,

Почта Банк,

Абсолют банк,

банк ВБРР,

West West United bank.