США в четверг, 2 ноября, ввели новый пакет санкций против россии. Под санкции попали 130 физических и юридических лиц из рф, в том числе банки, разработчик «Ланцетов» и члены правительства. Об этом сообщает Министерство финансов США.
Разработчик «Ланцетов», банки и племянник Кадырова: США ввели новый пакет санкций против рф
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Также под ограничения попали граждане Ирландии, Швейцарии, Кипра, Швеции, Латвии, Турции.
Санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, способствующих войне России против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование от третьих стран.
Кроме того, очередные ограничительные меры направлены против внутренней промышленной базы россии, стремящейся переосмыслить себя как сторонника российской военной машины.
Среди физлиц в черном списке оказался заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, конструктор беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.
Юридические лица, попавшие под санкции
- МГТУ имени М. Э. Баумана
- Научно-технический центр «Газпром нефти»
- Предприятие «Газпром нефть — Каталитические системы»
- ФАУ «Роскопстрой»,
- СПГ-завод «Арктик СПГ-2»
- Корпорации «Аэон».
Под санкции также оказались десятки российских производителей комплектующих для оружия и поставщиков оборудования для российского ВПК, несколько компаний, связанных с «Газпромом».
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Кроме того, США внесли в список санкций дочернюю компанию крупнейшего российского частного экспортера газа «НоваТек», строящую завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) — ООО «Арктик СПГ 2».
Под санкции также попали 32-летний племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова и министр сельского хозяйства республики Ибрагима (Якуб) Закриев.
Под очередные ограничения попали:
- многопрофильный холдинг АФК «Система»,
- «Арктик СПГ-2»
- СПБ «Биржа», специализирующаяся на торговле иностранными акциями,
- банк «Русский стандарт»,
- банк «Хоум Кредит»,
- Почта Банк,
- Абсолют банк,
- банк ВБРР,
- West West United bank.
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