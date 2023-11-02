Для восстановления Украины нужно дополнительно привлечь 4,5 млн человек — Минэкономики

Возвращение украинцев

Речь идет не только о восстановлении, но и о перестройке украинской экономики, уточнила Свириденко.

«Если нам удастся привлечь такое количество людей, мы можем существенно ускорить темпы восстановления», — сказала она.

Кабмин пока не рассматривает варианты с привлечением рабочей силы из других стран и предпочитает проекты, которые будут мотивировать украинцев возвращаться, уточнила Свириденко.

«Опросы говорят, что большинство людей хочет вернуться. Для этого нужно три условия: безопасность, жилье и работа», — объяснила министр.

Правительство работает над проектами гуманитарного разминирования (цель — за 10 лет вернуть в использование 80% потенциально загрязненных территорий), программой создания или развития бизнеса является работа, переквалификацией (ваучеры на обучение на 188 млн грн получили более 16 000 украинцев), ипотечным кредитованием «єОселя», перечислила Свириденко.

Ситуация в стране

Около 6 млн украинцев до сих пор находятся за границей из-за российского вторжения. Остаться там могут от 1,3 млн до 3,3 млн в зависимости от оптимистического или пессимистического сценария.

Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно, отмечают авторы отчета. Большинство вынужденных переселенцев нашли место в Польше и Германии. Уехали из Украины в основном женщины в возрасте 35−49 лет и дети.