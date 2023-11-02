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2 ноября 2023, 14:41 Читати українською

Экспортеры агропродукции не вернули в Украину $3 млрд валютной выручки с начала войны

Украинские экспортеры агропродукции оставили за границей около $3 млрд валютной выручки с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, усиливая давление на валютные резервы страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Нацбанка.

Украинские экспортеры агропродукции оставили за границей около $3 млрд валютной выручки с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, усиливая давление на валютные резервы страны.
Фото: bloomberg

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Что известно

«Это 70−75% того, что трейдеры из разных отраслей хранили за пределами Украины с начала войны», — сказал собеседник агентства в правительстве со ссылкой на подсчеты НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine заявлял, что в целом экспортеры не вернули в страну около $8 млрд валютной выручки. По его словам, это оказывает большое влияние на экономику Украины, в частности усиливает давление на ее золотовалютные резервы.

Читайте: Украина за полгода увеличила экспорт агропродукции в Евросоюз на 8%

По его словам, некоторые экспортеры затягивали срок возврата до максимального (на тот момент — 180 дней), при этом по сравнению с годом ранее ситуация в этом плане улучшилась. Однако, отметил Пышный, некоторые трейдеры вообще не возвращают выручку.

Собеседник Bloomberg уточнил, что Пышный, называя эту сумму, имел в виду период за последние 10 лет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 ноября 2023, 15:30
#
Сплошное «пидрахуй». То говорят что экспорт составил 9 — 11 млрд долларов. то 3 млрд это 70% всей выручки…
+
+14
BIlE
BIlE
2 ноября 2023, 15:43
#
З себе потрібно починати. Чи повернули те, що на офшорах сплило кілька років тому?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 ноября 2023, 17:05
#
Черт , а если бы вернули , то хватило бы на меньше месяца НБУ слить все это на рынке . За прошлый месяц слили 3,3 ярда …

проблема я думаю в том что НБУ сейчас старается вместо нормального цикла валюты делать режим когда «несите ваши денюжки» , а чтоб воспользоваться ими надо обилетиться процентов под 8 … что почти вся рентабельность зернотрейдеров .
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