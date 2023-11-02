Украинские экспортеры агропродукции оставили за границей около $3 млрд валютной выручки с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, усиливая давление на валютные резервы страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Нацбанка.
Экспортеры агропродукции не вернули в Украину $3 млрд валютной выручки с начала войны
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Что известно
«Это 70−75% того, что трейдеры из разных отраслей хранили за пределами Украины с начала войны», — сказал собеседник агентства в правительстве со ссылкой на подсчеты НБУ.
Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine заявлял, что в целом экспортеры не вернули в страну около $8 млрд валютной выручки. По его словам, это оказывает большое влияние на экономику Украины, в частности усиливает давление на ее золотовалютные резервы.
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По его словам, некоторые экспортеры затягивали срок возврата до максимального (на тот момент — 180 дней), при этом по сравнению с годом ранее ситуация в этом плане улучшилась. Однако, отметил Пышный, некоторые трейдеры вообще не возвращают выручку.
Собеседник Bloomberg уточнил, что Пышный, называя эту сумму, имел в виду период за последние 10 лет.
Комментарии - 3
проблема я думаю в том что НБУ сейчас старается вместо нормального цикла валюты делать режим когда «несите ваши денюжки» , а чтоб воспользоваться ими надо обилетиться процентов под 8 … что почти вся рентабельность зернотрейдеров .