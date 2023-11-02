Приватбанк отсудил 245 АЗС у компаний, подконтрольных Коломойскому

Центральный апелляционный хозяйственный суд 1 ноября удовлетворил жалобу Приватбанка по делу о возвращении контроля за 245 АЗС, которыми на условиях лизинга владеют компании подконтрольные эксвладельцам банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что почти три года Приватбанк был ограничен в распоряжении 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016 году и сразу переданы в лизинг, а затем в субаренду. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд. грн.

«Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать прибыль. За это время банк недополучил более 10 млрд грн лизинговых платежей и не мог продать АЗС. Суборендоров много, они почти каждый год менялись», — объяснил адвокат банка.

По его словам, история длится уже шесть лет. Еще в 2016 году перед национализацией Приватбанк поставил себе на баланс 248 АЗС путем обращения взыскания на предметы ипотеки во исполнение требований НБУ. А именно ПриватБанк, как и другие банки, должен улучшить качество обеспечения по кредитам и соответственно качество кредитного портфеля.

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Поставив АЗС на баланс (т.е. получив их в собственность), банк под руководством прежнего менеджмента сразу передал их в финансовый лизинг компаниям с орбиты группы «Приват» Игоря Коломойского, заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями.

Те, в свою очередь, передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы. По словам юристов банка, первоначальная постановка на баланс с последующей передачей в лизинг была осуществлена с нарушениями законодательства.

«Погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Коломойской схеме: в первые годы уплачивались только проценты, впоследствии прибавлялась основная сумма. В то же время, оценка при передаче АЗС на баланс банка была существенно завышенной. Наконец, с 2018 года должники сократили лизинговые платежи, а впоследствии прекратили их совсем», — объяснили в банке.

Потому невыполнение условий договоров финансового лизинга заставило Приватбанк в 2019—2020 годах начать процесс расторжения этих договоров и возвращение АЗС под свой контроль.