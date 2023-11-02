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2 ноября 2023, 12:01 Читати українською

Задержанный во Франции совладелец российского Альфа-Банка вышел под залог в 8 миллионов евро

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, являющийся основным акционером Альфа-групп, в который входит Альфа-Банк, вышел из-под стражи из-за залога в 8 млн евро. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, являющийся основным акционером Альфа-групп, в который входит Альфа-Банк, вышел из-под стражи из-за залога в 8 млн евро.
Фото: starhit

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По данным издания, что Кузьмичева задержала французская полиция из-за обвинений в отмывании средств и налоговом мошенничестве. Через два дня заключение под стражей российский олигарх представил перед следователем судьей финансового отдела парижского суда.

Несмотря на запрос прокуратуры о заключении его под стражу, Кузьмичев вышел из суда свободным с обязательством уплатить залог в размере 8 млн евро. При этом ему запретили покидать территорию Франции.

Также французская полиция провела обыски на вилле в Сен-Тропе, где проживал Кузьмичев, и в его личной гостинице в Париже. В этих операциях были вовлечены сорок полицейских из Raid и BRI, отвечавших за безопасность помещений.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что расследование против Кузьмичева началось в феврале 2023 года.

«Подозреваемое мошенничество связано с владением имуществом во Франции и незадекларированными доходами», — сообщил Le Monde источник в судебной системе.

Эта версия была подкреплена отчетом Tracfin, подразделения финансовой разведки Берси, летом 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что суд во Франции в понедельник распорядился заключить под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева, находящегося под санкциями ЕС с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту, учитывая, как путин оказал поддержку инвестиционным планам Альфа-групп за лояльность к власти Кремля.

По данным журнала Forbes, состояние Кузьмичева составляет почти $6,5 млрд.

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Источник: Минфин
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