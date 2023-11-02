Курс валют на 2 ноября: Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В четверг, 2 ноября, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 3 копейки в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 39,72 грн, а продают за 40,37 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,87, евро — 40,10−40,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,35−36,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,54−38,56 грн/евро.

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