За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 302420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага с 1 ноября: 930 российских оккупантов, 18 танков и 2 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 302420 (+930) человек,
- танков — 5241 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,
- артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,
- РСЗО — 850 (+4) ед,
- средства ПВО — 566 (+3) ед,
- самолетов — 322 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20),
- крылатые ракеты — 1549 (+2),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,
- специальная техника — 1032 (+13).
Источник: Минфин
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