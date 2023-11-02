Приватбанк в три раза нарастил чистую прибыль за 9 месяцев года

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в неконсолидированном отчете банка за третий квартал.

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Прибыль госбанка

В соответствии с ним, в частности, чистая прибыль госбанка за третий квартал составила 13,62 млрд грн, что на 0,082 млрд грн меньше, чем во втором квартале, и при этом на 6,08 млрд превышает ее показатель за текущий период прошлого года.

Согласно отчету, чистый процентный доход Приватбанка вырос в январе-сентябре-2023 на 64,5% к предыдущему году — до 43,18 млрд грн, по итогам третьего квартала рост составил 40,7% — до 15,32 млрд грн, что в свою очередь на 1,2 млрд грн меньше, чем во втором квартале этого года.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев этого года увеличился по результатам 2022 года на 25% — до 17,45 млрд грн. Тем не менее в третьем квартале этот показатель оказался на 1,5% меньше, чем за апрель-июнь этого года, но на 1,3% больше, чем в третьем квартале 2022-го — 5,81 млрд грн.

Совокупная прибыль за январь-сентябрь этого года достигла 49,52 млрд грн, в 3,5 раза предыдущий показатель текущего периода 2022 года. Тем не менее в третьем квартале 2023-го совокупная прибыль сократилась на 42% до второго квартала и составила 13,63 млрд грн, превысив 43% совокупной прибыли за третий квартал 2022 года.

Согласно отчету, за 9 мес.-2023 активность банка выросла на 12%, достигнув 605,26 млрд грн до 30 сентября.

Кредитный портфель юрлиц вырос на 15,8%, в сумме договоров РЕПО до 2,87 млрд грн (данные за 2022 год отсутствуют). Наибольший прирост в розничном портфеле зафиксирован в занятости по кредитным картам (16,8%), в потребительских кредитах (94,5%), а также в автокредитах (рост в 2 раза).

Кредит и дебиторская задолженность по финансовому лизингу увеличилась со 167,93 млрд грн до 169,35 млрд грн.

В то же время, инвестиции в ценные бумаги впервые за текущий год незначительно сократились — с 239,75 млрд грн до 239,18 млрд грн.