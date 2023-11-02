Приватбанк в три раза нарастил чистую прибыль за 9 месяцев года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 ноября 2023, 9:16 Читати українською

Приватбанк в три раза нарастил чистую прибыль за 9 месяцев года

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается в неконсолидированном отчете банка за третий квартал.

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прибыль госбанка

В соответствии с ним, в частности, чистая прибыль госбанка за третий квартал составила 13,62 млрд грн, что на 0,082 млрд грн меньше, чем во втором квартале, и при этом на 6,08 млрд превышает ее показатель за текущий период прошлого года.

Согласно отчету, чистый процентный доход Приватбанка вырос в январе-сентябре-2023 на 64,5% к предыдущему году — до 43,18 млрд грн, по итогам третьего квартала рост составил 40,7% — до 15,32 млрд грн, что в свою очередь на 1,2 млрд грн меньше, чем во втором квартале этого года.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев этого года увеличился по результатам 2022 года на 25% — до 17,45 млрд грн. Тем не менее в третьем квартале этот показатель оказался на 1,5% меньше, чем за апрель-июнь этого года, но на 1,3% больше, чем в третьем квартале 2022-го — 5,81 млрд грн.

Совокупная прибыль за январь-сентябрь этого года достигла 49,52 млрд грн, в 3,5 раза предыдущий показатель текущего периода 2022 года. Тем не менее в третьем квартале 2023-го совокупная прибыль сократилась на 42% до второго квартала и составила 13,63 млрд грн, превысив 43% совокупной прибыли за третий квартал 2022 года.

Согласно отчету, за 9 мес.-2023 активность банка выросла на 12%, достигнув 605,26 млрд грн до 30 сентября.

Кредитный портфель юрлиц вырос на 15,8%, в сумме договоров РЕПО до 2,87 млрд грн (данные за 2022 год отсутствуют). Наибольший прирост в розничном портфеле зафиксирован в занятости по кредитным картам (16,8%), в потребительских кредитах (94,5%), а также в автокредитах (рост в 2 раза).

Кредит и дебиторская задолженность по финансовому лизингу увеличилась со 167,93 млрд грн до 169,35 млрд грн.

В то же время, инвестиции в ценные бумаги впервые за текущий год незначительно сократились — с 239,75 млрд грн до 239,18 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
2 ноября 2023, 11:16
#
Тогда Игоря Коломойского над выпустить)
Он лишь помогал банку нарастить прибыль
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами