Шведская группа H&M до конца ноября начнет возобновлять работу своих магазинов в Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии The Village .
H&M возвращается: Шведская группа к концу ноября начнет возобновлять работу своих магазинов в Украине
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Окончательное подтверждение
«На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением россии, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года», — сказал он.
В H&M не комментируют, какие магазины откроют первыми.
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«Женская, мужская и детская одежда будет доступна во всех магазинах, а линейка спортивной одежды H&M Move и товаров для дома H&M Home — в отдельных магазинах. Одежда, которая была в магазинах во время закрытия, также будет частью коммерческого предложения, дополнительно к новой коллекции», — цитирует издание представителей бренда.
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