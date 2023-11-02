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2 ноября 2023, 8:33 Читати українською

H&M возвращается: Шведская группа к концу ноября начнет возобновлять работу своих магазинов в Украине

Шведская группа H&M до конца ноября начнет возобновлять работу своих магазинов в Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии The Village .

Шведская группа H&M до конца ноября начнет возобновлять работу своих магазинов в Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии The Village .► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОкончательное подтверждение«На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением россии, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года», — сказал он.
Фото:depositphotos.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Окончательное подтверждение

«На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением россии, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года», — сказал он.

В H&M не комментируют, какие магазины откроют первыми.

Читайте: H&M готовит к открытию в Украине шесть магазинов

«Женская, мужская и детская одежда будет доступна во всех магазинах, а линейка спортивной одежды H&M Move и товаров для дома H&M Home — в отдельных магазинах. Одежда, которая была в магазинах во время закрытия, также будет частью коммерческого предложения, дополнительно к новой коллекции», — цитирует издание представителей бренда.

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Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

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Источник: Минфин
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