Национальный банк Украины установил на 2 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,2655 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
НБУ повысил официальный курс гривны на копейку
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Валютный рынок
НБУ на 2 ноября установил официальный курс евро на уровне 38,23.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.
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