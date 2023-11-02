НБУ повысил официальный курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 2 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,2655 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 2 ноября установил официальный курс евро на уровне 38,23.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.

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