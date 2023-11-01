НБУ повысил официальный курс гривны на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 1 ноября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,2812 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 1 ноября установил официальный курс евро на уровне 38,54.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.