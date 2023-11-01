Доллар близок к своему пику — аналитики

Исследователи из Barclays, Morgan Stanley и National Australia Bank пришли к выводу, что движение доллара США вверх подходит к концу, пишет Bloomberg.

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Что говорят аналитики

По их словам, ставки на доллар становятся все более длинными, а позиционирование опционов показало очень слабый аппетит к новым ставкам по доллару за последние 2 месяца.

При этом индикаторы волатильности показывают, что ожидаемые движения валют находятся на минимуме за 18 месяцев.

В начале прошлого месяца индекс доллара достиг пика с начала года, а доходность казначейских облигаций США, поднявшаяся на прошлой неделе до максимума за более чем десятилетие, не смогла дать доллару достаточно импульса.

Совсем недавно аппетит к безопасным убежищам, в том числе к золоту и доллару на случай геополитических потрясений на Ближнем Востоке вызвал спорадический спрос на доллар.

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Тем не менее энтузиазм по поводу дальнейшего роста доллара, возможно, достиг пика еще в сентябре.

Совокупные длинные позиции по индексу доллара среди фондов с заемным капиталом выросли почти до 4600 контрактов на неделе, закончившейся 10 октября, что является самым высоким показателем с июля, и то, что доллар больше не вырос на фоне традиционно позитивных факторов свидетельствует о том, что его ралли исчерпало себя, по мнению исследователей.