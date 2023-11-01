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1 ноября 2023, 17:54 Читати українською

НБУ временно остановил лицензии трем страховщикам

Национальный банк применил к трем страховщикам меры влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк применил к трем страховщикам меры влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Фото: НБУ

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Кому приостановили лицензии

  • ЧАО «Страховая компания «Формика» (ЕГРПОУ 22917331),
  • ЧАО «Страховая компания «Велтлинер» (ЕГРПОУ 25285050),
  • ЧАО «Страховая компания «Престиж» (ЕГРПОУ 38272117).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 30 октября 2023 года.

«Указанные страховые компании по состоянию на 30 июня 2023 года не соблюдали норматив платежеспособности и достаточности капитала», — говорится в сообщении.

У страховщиков есть время для устранения нарушений, которые стали основанием для применения мер воздействия, сроком до 29 ноября 2023 года. Решения вступили в силу с 31 октября 2023 года.

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В НБУ отметили, что страховщики, к которым Нацбанк применил указанную меру влияния, осуществляют деятельность в сегменте non-life.

По результатам анализа отчетности за девять месяцев 2023 года:

  • ЧАО «СК «Формика» получило 1 414 тыс. грн страховых премий, осуществило 466 тыс. грн страховых выплат. Доля рынка компании за девять месяцев 2023 года составила 0,005%.
  • ЧАО «СК «Велтлинер» получило 39 631 тыс. грн страховых премий, осуществило 9 788 тыс. грн страховых выплат. Доля рынка компании за девять месяцев 2023 года составила 0,13%.
  • ЧАО «СК «Престиж» получило 67 279 тыс. грн страховых премий, осуществило 10 327 тыс. грн страховых выплат. Доля рынка компании за девять месяцев 2023 года составила 0,22%.

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Источник: Минфин
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