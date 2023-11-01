В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим — скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В Киеве ограничили максимальную скорость на дорогах
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На участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, уже демонтировали знаки ограничения скорости «80».
В КГГА напомнили, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров 20 октября внес изменения в Правил дорожного движения. Изменения в большинстве своем обусловлены необходимостью приближения украинского законодательства к законодательству Евросоюза. Национальная полиция предоставила разъяснение по поводу изменений в ПДД.
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