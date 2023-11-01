В Киеве ограничили максимальную скорость на дорогах

В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим — скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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На участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, уже демонтировали знаки ограничения скорости «80».

В КГГА напомнили, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров 20 октября внес изменения в Правил дорожного движения. Изменения в большинстве своем обусловлены необходимостью приближения украинского законодательства к законодательству Евросоюза. Национальная полиция предоставила разъяснение по поводу изменений в ПДД.