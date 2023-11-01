Бизнес сдержанно оценил результаты своей деятельности в октябре — опрос НБУ

В октябре бизнес вернулся к сдержанным оценкам текущих результатов своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, сообщает пресс-служба регулятора.

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В октябре 2023 года ИОДА составил 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре, снизившись ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Сдерживали экономическую активность предприятий и обусловили ухудшение оценок следующие факторы:

сохранение значительных рисков безопасности;

разрушение производственных мощностей отдельных предприятий;

логистические ограничения экспортеров;

сужение инвестиционного спроса;

возобновление роста цен на горючее;

значительный дефицит квалифицированных кадров.

Предприятия торговли

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: восьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря постоянному внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в октябре составил 53.0 по сравнению с 53.3 в сентябре.

Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи и улучшили оценки запасов остатков этих товаров.

На фоне усиления прогнозов по удорожанию закупочных цен респонденты ожидали более высоких темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи, а также были настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности второй месяц не прогнозируют изменений своей деловой активности, несмотря на оптимизацию производственных/логистических цепей и замедление инфляции: секторальный индекс в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил 50.0.

Респонденты по-прежнему были положительно настроены относительно объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, а также запасов сырья и материалов, в то время как ожидали уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию.

Ослабились негативные оценки объемов незавершенного производства, оценки относительно остатков готовой продукции остаются пессимистическими.

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Предприятия строительства

Предприятия строительства после пяти месяцев оптимистичных оценок в октябре ожидали ухудшения результатов своей деятельности в результате сезонного сокращения экономической активности, сужения инвестиционного спроса и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44.8 (в сентябре — 50.6).

Респонденты впервые с мая текущего года ожидали уменьшения объема строительства, новых заказов, объема закупки сырья и материалов, а также ослабили положительные ожидания роста закупки услуг подрядчиков и стоимости их услуг.

Строители прогнозировали существенное снижение темпов удорожания как собственной продукции (услуг), так и закупочных цен, кроме того, усилили негативные оценки доступности подрядчиков.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз предоставили негативные оценки своей деловой активности, учитывая дальнейшее удорожание горючего, проблемы с логистикой и слабый спрос: секторальный индекс составил 47.2 по сравнению с 47.9 в сентябре.

Респонденты сохранили негативные ожидания относительно объема новых заказов и объема услуг в процессе выполнения. Также в отличие от предыдущего месяца они прогнозировали уменьшение объема предоставленных услуг.

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Большинство опрошенных предприятий ожидали удорожания собственной продукции/услуг на фоне роста цен на сырье и товары поставщиков. Оценки по занятости ухудшились.

Респонденты всех видов экономической деятельности прогнозировали сокращение общей численности работников.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 октября 2023 года. В опросе приняло участие 505 предприятий. В числе опрошенных предприятий 45,3% - компании промышленности, 28,5% - сферы услуг, 21,4% - торговли, 4,8% - строительства; 32,3% респондентов — крупные предприятия, 29,5% - средние, 38,2% - малы.

32,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,1% - только экспортные операции, 16,8% - только импортные операции, 42% - не осуществляют внешних экономических операций.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.