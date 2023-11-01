Спрос на авто растет: Что выбирали украинцы в октябре

В октябре в Украине зарегистрировали 5,7 тысячи новых автомобилей, что на 83% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

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По сравнению с сентябрем потребительская активность в сегменте новых легковых автомобилей авторынка увеличилась на 0,7%.

Топ-10 авто октября

Самым большим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, их было зарегистрировано 929 шт. По сравнению с 2022 годом октябрьская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 40%.

Второй в рейтинге популярности были автомобили марки Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое — до 574 ед. На третьей позиции в рейтинге Skoda — 477 авто (+46%).

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Четвертый результат у BMW — 461 авто (+255%), на пятой строчке — Renault — 432 авто (+60%).

В топ-10 октября 2023 года вошли следующие марки: NISSAN — 309 ед.; HYUNDAI — 240 ед.; MERCEDES-BENZ — 224 ед.; MAZDA — 220 ед.; PEUGEOT — 200 ед.

Бестселлером месяца на рынке новых легковушек достался автомобиль RENAULT Duster — 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.