За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производства по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Об этом говорится в данных Опендатабота.
В Украине почти в два стало меньше угонов авто — Опендатабот
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Падение количества угонов
Количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.
В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц. Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям к началу полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.
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Количество производств, которые доходят до суда, растет год от года.
В общей сложности доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%.
Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.
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