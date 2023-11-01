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1 ноября 2023, 11:24 Читати українською

В Украине почти в два стало меньше угонов авто — Опендатабот

За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производства по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Об этом говорится в данных Опендатабота.

За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1191 производства по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ.
Фото:depositphotos

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Падение количества угонов

Количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года — примерно на четверть в год. Исключением стал 2022 год — именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.

В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц. Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям к началу полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.

Читать: Самые кроссоверы в мире. Что лучше покупают в 2023 году

Количество производств, которые доходят до суда, растет год от года.

В общей сложности доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%.

Однако уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 ноября 2023, 12:41
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Дядьки з автоматами по ночах…
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