Курс валют на 1 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 1 ноября, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 10 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже — на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,77−37,85, евро — 40,10−40,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,24−36,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,29−38,30 грн/евро.

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