Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
ЕС готовит новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд
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Что известно о пакете
12 пакет санкций ЕС должен усилить ограничения на источники доходов и промышленность москвы и ограничить способность кремля кормить свою военную машину, отмечает агентство.
Экспортные ограничения планируется ввести в сварочные аппараты, химикаты и технологии, применяемые в оборонном секторе.
Также рассматривается запрет на лицензирование программного обеспечения и ограничение импорта металлов и алюминиевых изделий.
Еврокомиссия проводит консультации со странами-членами ЕС по этому вопросу.
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Напомним
В июне
Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию россии большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива — для товаров, которые везут из ЕС в третьи страны.
В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК — к ним применятся более строгие экспортные ограничения.
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