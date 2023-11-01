ЕС готовит новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд

Что известно о пакете

12 пакет санкций ЕС должен усилить ограничения на источники доходов и промышленность москвы и ограничить способность кремля кормить свою военную машину, отмечает агентство.

Экспортные ограничения планируется ввести в сварочные аппараты, химикаты и технологии, применяемые в оборонном секторе.

Также рассматривается запрет на лицензирование программного обеспечения и ограничение импорта металлов и алюминиевых изделий.

Еврокомиссия проводит консультации со странами-членами ЕС по этому вопросу.

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Напомним

В июне Совет Е С утвердил 11-й пакет санкций против россии.

Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию россии большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива — для товаров, которые везут из ЕС в третьи страны.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК — к ним применятся более строгие экспортные ограничения.