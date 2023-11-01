ЕС готовит новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2023, 9:14 Читати українською

ЕС готовит новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд

Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против россии с торговыми ограничениями на $5,3 млрд.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о пакете

12 пакет санкций ЕС должен усилить ограничения на источники доходов и промышленность москвы и ограничить способность кремля кормить свою военную машину, отмечает агентство.

Экспортные ограничения планируется ввести в сварочные аппараты, химикаты и технологии, применяемые в оборонном секторе.

Также рассматривается запрет на лицензирование программного обеспечения и ограничение импорта металлов и алюминиевых изделий.

Еврокомиссия проводит консультации со странами-членами ЕС по этому вопросу.

Читайте: Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против россии. Что он предполагает

Напомним

В июне Совет Е С утвердил 11-й пакет санкций против россии.

Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию россии большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива — для товаров, которые везут из ЕС в третьи страны.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК — к ним применятся более строгие экспортные ограничения.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 ноября 2023, 10:01
#
Все что не отражается на цене дешевой водки и пельменей им , гражданам рф, до ФОНОРЯ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами