С начала большой войны бизнес получил кредитов более чем на 155 миллиардов гривен — Шмыгаль

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«За время полномасштабной войны бизнес получил около 40 тыс. кредитов на 155,5 млрд грн в рамках программы 5−7−9», — сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что государство продолжает предоставлять льготные кредиты и гранты малому и среднему бизнесу.

«Выплатили 2 млрд грн микрогрантов на собственное дело, 2,2 млрд грн перерабатывающим предприятиям на расширение производственных мощностей, 541 млн грн аграриям на высадку садов и создание новых теплиц», — сказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 74 742 кредита на общую сумму 245,2 млрд грн.