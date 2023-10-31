НБУ повысил официальный курс гривны на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 31 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,3659 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 31 октября установил официальный курс евро на уровне 38,56.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.

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