Минфин на аукционе продал облигации на 15,5 миллиарда

Министерство финансов 31 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,51 млрд грн (в эквиваленте), что на 7,39 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 22,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,72 млрд грн под 17,08% с погашением 5 июня 2024;

4,20 млрд грн под 18,03% с погашением 23 июля 2025;

5,11 млрд грн под 18,82% с погашением 30 сентября 2026 года.

Облигации в иностранной валюте:

$295,59 млн. под 4,71% с погашением 24 октября 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.