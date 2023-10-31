Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о развитии семейных немецких компаний и чему у них можно поучиться украинским бизнесменам.
Чему Украине поучиться у немцев. Истории развития немецких компаний (видео)
- Чему нужно учиться у Германии?
- Семейный бизнес в Германии
- Экспертность немецкого бизнеса
- Немецкие компании ориентируются на экспорт
- Немецкий бизнес умеет объединяться.
Источник: Минфин
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Volkswagen
Распределение показателей деятельности по регионам по результатам 2021 года:
Европа и Африка — 36 заводов
Северная Америка — 7 заводов
Южная Америка — 6 заводов
Азиатско-Тихоокеанский регион — 19 заводов,
В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах.
«натомість виробництво лишається в Німеччині«
з працівниками аналогічна нісенітниця, навіть в самій Німеччині німці займають керівні та інженерні посади, а працюють на тих заводах здебільшого поляки, чехи, українці, араби і т.д.