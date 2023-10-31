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31 октября 2023, 17:03 Читати українською

Чему Украине поучиться у немцев. Истории развития немецких компаний (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о развитии семейных немецких компаний и чему у них можно поучиться украинским бизнесменам.

  • Чему нужно учиться у Германии?
  • Семейный бизнес в Германии
  • Экспертность немецкого бизнеса
  • Немецкие компании ориентируются на экспорт
  • Немецкий бизнес умеет объединяться.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 октября 2023, 18:13
#
Слід повчитися тому, що великий бізнес майже не платить податків, натомість виробництво лишається в Німеччині, у німців є робота, висока зарплата, бо багато підприємств конкурують за працівника, а вже з тієї великої зарплати держава має великі податки. Не можна щемити работодавця, він створює роботі місця, працівникам нікуди дітися від високих податків, але їм також добре, бо навіть після сплати драконівських податків лишається більше, ніж у болгарів з їх 10% ПДФО.
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matroskin
matroskin
31 октября 2023, 18:20
#
Вам спершу слід повчитися користуватися гуглом.
Volkswagen
Распределение показателей деятельности по регионам по результатам 2021 года:
Европа и Африка — 36 заводов
Северная Америка — 7 заводов
Южная Америка — 6 заводов
Азиатско-Тихоокеанский регион — 19 заводов,

В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 октября 2023, 18:35
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Вони тримають частину заводів за кордоном для локальних ринків. Але варто також погуглити, на авто якого виробництва їздять німці? А болгари? Я мовчу за українців. Де знаходяться заводи важкої індустрії? Німеччина то індустріальна країна і то факт без гугла. Німеччина нетто експортер техніки та продукції важкої промисловості.
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matroskin
matroskin
31 октября 2023, 18:40
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То не треба писати:
«натомість виробництво лишається в Німеччині«
з працівниками аналогічна нісенітниця, навіть в самій Німеччині німці займають керівні та інженерні посади, а працюють на тих заводах здебільшого поляки, чехи, українці, араби і т.д.
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