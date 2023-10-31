Состояние Илона Маска снизилось после того, как Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, и по состоянию на 31 октября оценивается в $193 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пишет Business Insider.
Состояние Маска упало ниже $200 млрд
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Он остается самым богатым человеком в мире, опережая главу LVMH Бернара Арно, состояние которого составляет $156 млрд
Впервые с начала июня состояние Маска упало ниже $200 млрд. Ему самому принадлежит 13% акций Tesla.
Напомним
18 октября Tesla сообщила о разочаровывающих результатах за третий квартал, что один аналитик с Уолл-стрит назвал «мини-катастрофой». Цена акций Tesla упала на 10% после отчета и с тех пор продолжает снижаться. Акции Tesla закрылись на отметке $197,36 в понедельник, снизившись на 21% в этом месяце.
Читайте: Илон Маск оценил X в $19 миллиардов
В 2021 году капитал Маска впервые достиг $200 млрд и пика $340 млрд в ноябре того же года. С тех пор состояние Маска было нестабильным.
Несмотря на снижение своего состояния на этот раз, Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии