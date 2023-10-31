►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он остается самым богатым человеком в мире, опережая главу LVMH Бернара Арно, состояние которого составляет $156 млрд

Впервые с начала июня состояние Маска упало ниже $200 млрд. Ему самому принадлежит 13% акций Tesla.

18 октября Tesla сообщила о разочаровывающих результатах за третий квартал, что один аналитик с Уолл-стрит назвал «мини-катастрофой». Цена акций Tesla упала на 10% после отчета и с тех пор продолжает снижаться. Акции Tesla закрылись на отметке $197,36 в понедельник, снизившись на 21% в этом месяце.

Читайте: Илон Маск оценил X в $19 миллиардов

В 2021 году капитал Маска впервые достиг $200 млрд и пика $340 млрд в ноябре того же года. С тех пор состояние Маска было нестабильным.

Несмотря на снижение своего состояния на этот раз, Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.