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31 октября 2023, 19:13 Читати українською

Состояние Маска упало ниже $200 млрд

Состояние Илона Маска снизилось после того, как Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, и по состоянию на 31 октября оценивается в $193 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пишет Business Insider.

Состояние Илона Маска снизилось после того, как Tesla отчиталась о прибыли за третий квартал, и по состоянию на 31 октября оценивается в $193 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пишет Business Insider.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОн остается самым богатым человеком в мире, опережая главу LVMH Бернара Арно, состояние которого составляет $156 млрдВпервые с начала июня состояние Маска упало ниже $200 млрд.
Фото: reuters

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он остается самым богатым человеком в мире, опережая главу LVMH Бернара Арно, состояние которого составляет $156 млрд

Впервые с начала июня состояние Маска упало ниже $200 млрд. Ему самому принадлежит 13% акций Tesla.

Напомним

18 октября Tesla сообщила о разочаровывающих результатах за третий квартал, что один аналитик с Уолл-стрит назвал «мини-катастрофой». Цена акций Tesla упала на 10% после отчета и с тех пор продолжает снижаться. Акции Tesla закрылись на отметке $197,36 в понедельник, снизившись на 21% в этом месяце.

Читайте: Илон Маск оценил X в $19 миллиардов

В 2021 году капитал Маска впервые достиг $200 млрд и пика $340 млрд в ноябре того же года. С тех пор состояние Маска было нестабильным.

Несмотря на снижение своего состояния на этот раз, Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

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Источник: Минфин
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