За год компания X (Twitter), потеряла 55% своей стоимости. Илон Маск, купивший социальную сеть за $44 млрд, пересмотрел стоимость X, снизив ее до $19 млрд. Об этом пишет The Verge, ссылаясь на внутренние документы компании.
Илон Маск оценил X в $19 миллиардов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Сотрудники X получили акции с учетом именно этой оценки или $45 за акцию, свидетельствуют документы. Это стало первым официальным подтверждением стоимости компании с момента ее приобретения американским миллиардером.
В документах отмечается, что справедливая рыночная стоимость акций определена советом директоров X.
После покупки Twitter Маск планировал ввести систему вознаграждения сотрудников, аналогичную используемой в SpaceX. Там, например, сотрудники могут продавать часть своих акций сторонним инвесторам.
Тип акционерного вознаграждения, предлагаемого сотрудникам X, называется ограниченными акционерными единицами, или RSU (Restricted Stock Units). Эти RSU «зарабатываются» в течение четырех лет и становятся налогооблагаемым доходом только после определенного «ликвидационного события», как выход на биржу (IPO) или продажа компании, говорится во внутренних документах.
Читайте: Соцсеть X тестирует платную годовую подписку
До недавнего времени сотрудники X были в неведении относительно реальной стоимости компании. Однако даже эта оценка Маска вызывает сомнения. Один из крупных инвесторов Fidelity считает, что стоимость X упала на 65% по сравнению с моментом ее приобретения.
Напомним
В марте Маск заявил, что стоимость компании составляет $20 млрд, что более чем на 50% меньше, чем $44 млрд, которые он за нее заплатил. Fidelity, владеющий акциями Twitter, оценивал компанию в $15 млрд.
Комментарии