Илон Маск оценил X в $19 миллиардов

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Что известно

Сотрудники X получили акции с учетом именно этой оценки или $45 за акцию, свидетельствуют документы. Это стало первым официальным подтверждением стоимости компании с момента ее приобретения американским миллиардером.

В документах отмечается, что справедливая рыночная стоимость акций определена советом директоров X.

После покупки Twitter Маск планировал ввести систему вознаграждения сотрудников, аналогичную используемой в SpaceX. Там, например, сотрудники могут продавать часть своих акций сторонним инвесторам.

Тип акционерного вознаграждения, предлагаемого сотрудникам X, называется ограниченными акционерными единицами, или RSU (Restricted Stock Units). Эти RSU «зарабатываются» в течение четырех лет и становятся налогооблагаемым доходом только после определенного «ликвидационного события», как выход на биржу (IPO) или продажа компании, говорится во внутренних документах.

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До недавнего времени сотрудники X были в неведении относительно реальной стоимости компании. Однако даже эта оценка Маска вызывает сомнения. Один из крупных инвесторов Fidelity считает, что стоимость X упала на 65% по сравнению с моментом ее приобретения.

Напомним

В марте Маск заявил, что стоимость компании составляет $20 млрд, что более чем на 50% меньше, чем $44 млрд, которые он за нее заплатил. Fidelity, владеющий акциями Twitter, оценивал компанию в $15 млрд.