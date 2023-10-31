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31 октября 2023, 18:06 Читати українською

Украинцы получили уже 1,5 миллиарда компенсаций за поврежденное имущество — Шмыгаль

Компенсацию за поврежденное россиянами имущество уже получили 19 тысяч семей. В общей сложности они получили 1,5 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Компенсацию за поврежденное россиянами имущество уже получили 19 тысяч семей.
Фото: НБУ

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В то же время, относительно уничтоженного имущества граждане направили почти 5 тысяч обращений, а мобильному приложению «Дия» уже сгенерировано 346 сертификатов.

По словам Шмыгаля, средняя сумма каждого около 2 млн грн. Это ресурс для покупки нового жилья, и в скором времени люди смогут этим воспользоваться.

«Третий компонент программы — компенсации за сделанные за свой счет ремонты. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Выплаты начнутся в 2024 году. Механизм будет простым, понятным, аналогичным другим компонентам «єВідновлення», — отметил премьер.

Напомним

Первый этап предусматривал ремонт поврежденных домов стоимостью до 200 тысяч гривен. Во время второго можно получить компенсацию за полностью уничтоженное жилье.

Источник: Минфин
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