Зеленский подписал закон о компенсациях тем, кто самостоятельно отремонтировал поврежденное оккупантами жилье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

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Теперь граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе «єВідновлення».

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что 5 октября Верховная Рада приняла закон о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

По словам автора закона Елены Шуляк, компенсационный механизм будет таким же, как и для других категорий программы «Восстановление» — заявление нужно будет подать через портал «Дия», затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.