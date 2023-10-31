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31 октября 2023, 17:47 Читати українською

Мировые центробанки закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года

Мировой спрос на золото без учета внебиржевой торговли сократился в третьем квартале на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council), по данным которого мировое потребление золота за квартал составило 1147,5 тонны.

Мировой спрос на золото без учета внебиржевой торговли сократился в третьем квартале на 6% по сравнению с уровнем прошлого года.
Фото: depositphotos

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Спрос на золото

С учетом внебиржевых поставок и потоков запасов общий спрос на золото в мире вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1267 тонн, подсчитали в WGC.

Центральные банки разных стран мира по сравнению с предыдущим годом сократили объемы покупок для пополнения золотовалютных резервов.

Однако накопленное с начала 2023 года количество приобретенного ЦБ драгоценного металла (800 тонн) оказалось рекордным для января — сентября любого года за всю историю ведения WGC своей статистики (с 2000 года).

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Чистые покупки золота центральными банками для пополнения резервов составили за три месяца 337 тонн. Это третий по величине показатель за всю историю подсчетов. Тем не менее покупки драгоценного металла снизились на 27% по сравнению с рекордным объемом, который был зафиксирован в третьем квартале 2022 года на уровне 459 тонн.

Кто больше всех купил золота

Народный банк Китая (НБК) стал крупнейшим покупателем золота в мире в третьем квартале, увеличив за три месяца свои золотые резервы на 78 тонн. С начала года НБК увеличил свои золотые запасы на 181 тонну, до 2192 тонн, что эквивалентно 4% от общего объема резервов.

По данным WGC, покупки золота Банком россии в третьем квартале составили 3 тонны. Индия за три месяца купила 9 тонн, Узбекистан — 7 тонн, Чехия — 6 тонн, Сингапур — 4 тонны, Катар — 3 тонны, Филиппины — 2 тонны и Кыргызстан — 1 тонну золота.

За первые девять месяцев года закупки центральных банков золота уже достигли 800 тонн в основном благодаря покупкам регуляторов Китая (181 тонна) и Польши (105 тонн), а также внебиржевым покупкам. Это самый высокий показатель за такой период начиная с 2000 года.

По прогнозам WGC, сильная тенденция к покупкам золота со стороны центральных банков сохранится до конца года. В компании не исключают превышения итогового показателя 2022 года, который стал самым большим за последние 55 лет.

«На фоне растущей геополитической напряженности и ожиданий продолжения активных покупок со стороны центральных банков спрос на золото может неожиданно вырасти», — рассказала старший аналитик рынков WGC Луиза Стрит.

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Источник: Минфин
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