Золото подешевело после начала операции Израиля

Цена на золото сошла с отметки свыше $2000 за унцию после превышения этого порога впервые с мая после начала более осторожного наземного вторжения Израиля в сектор Газа, чем он первоначально планировалось, пишет Bloomberg.

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Это ослабило опасения, что массированное вторжение приведет к региональной эскалации конфликта.

Спрос на золото

Спрос на драгоценный металл заметно вырос с 7 октября, подорожав более чем на 9% на фоне увеличения спроса на активы-убежища.

Вероятно, рост золота продолжится, если напряженность на Ближнем Востоке возрастет, поскольку инвесторы делают ставки на распространение конфликта вскоре на более широкий регион, важный с точки зрения поставок энергоносителей.

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