В Carlsberg заявили, что россия «украла бизнес» компании

Назначенный в сентябре новый генеральный директор датской пивоваренной группы Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен считает, что россия украла бизнес компании. Об этом он заявил журналистам после квартального отчета Carlsberg, пишет Reuters.

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«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в россии, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным», — сказал Ааруп-Андерсен.

Из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти ни одного варианта приемлемого разрешения ситуации.

«Мы не собираемся заключать соглашения с российским правительством, которое оправдывает незаконный захват нашего бизнеса», — добавил гендиректор Carlsberg.

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