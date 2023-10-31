Назначенный в сентябре новый генеральный директор датской пивоваренной группы Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен считает, что россия украла бизнес компании. Об этом он заявил журналистам после квартального отчета Carlsberg, пишет Reuters.
В Carlsberg заявили, что россия «украла бизнес» компании
«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в россии, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным», — сказал Ааруп-Андерсен.
Из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти ни одного варианта приемлемого разрешения ситуации.
«Мы не собираемся заключать соглашения с российским правительством, которое оправдывает незаконный захват нашего бизнеса», — добавил гендиректор Carlsberg.
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Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что Carlsberg разорвала лицензионные соглашения в россии, которые позволяли «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.
Накануне стало известно, что Балтика, опасаясь попыток со стороны Carlsberg Group лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгнуть с ней лицензионное соглашение.
Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в россии, у нее восемь заводов на территории государства-агрессора. Датская компания контролировала Балтику с 2008 года.
Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в россии, но соглашение еще должны утвердить местные власти.
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