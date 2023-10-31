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31 октября 2023, 16:58 Читати українською

В Carlsberg заявили, что россия «украла бизнес» компании

Назначенный в сентябре новый генеральный директор датской пивоваренной группы Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен считает, что россия украла бизнес компании. Об этом он заявил журналистам после квартального отчета Carlsberg, пишет Reuters.

Назначенный в сентябре новый генеральный директор датской пивоваренной группы Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен считает, что россия украла бизнес компании.
Фото: carlsberggroup.com
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в россии, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным», — сказал Ааруп-Андерсен.

Из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями с июля Carlsberg не смог найти ни одного варианта приемлемого разрешения ситуации.

«Мы не собираемся заключать соглашения с российским правительством, которое оправдывает незаконный захват нашего бизнеса», — добавил гендиректор Carlsberg.

Читайте: Датская группа Carlsberg разорвала лицензионные соглашения с российской «Балтикой»

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Carlsberg разорвала лицензионные соглашения в россии, которые позволяли «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Накануне стало известно, что Балтика, опасаясь попыток со стороны Carlsberg Group лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгнуть с ней лицензионное соглашение.

Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в россии, у нее восемь заводов на территории государства-агрессора. Датская компания контролировала Балтику с 2008 года.

Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в россии, но соглашение еще должны утвердить местные власти.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
31 октября 2023, 17:27
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Клара у Карла украла кораллы
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