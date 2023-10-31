Укрпочта снизила тарифы и сроки доставки посылок в Канаду

Укрпочта снизила на 10% тарифы на доставку посылок из Украины в Канаду и на 20% на доставку из Канады в Украину. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Также теперь получать посылки из Украины можно в 6400 отделениях Почты Канады.

«Не нужно ехать в Торонто или Онтарио. Отправлять посылку можно из любого отделения Canada Post в Украину и, соответственно, из Украины по любому адресу получателя по всей Канаде», — написал Смилянский.

Помимо снижения тарифов, Укрпочта продлила на 2024 год скидку 18% на доставку мелких пакетов Prime до 2 кг. Этот вид отправлений наиболее популярен среди украинцев. Весь путь таких мелких пакетов отслеживается онлайн, а доставка осуществляется приоритетно по адресу получателя. Цена стартует от $7,5 за отправку.

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В Канаде отправления из Украины будут прибывать в три аэропорта, а не в один, как раньше. Таким образом, время доставки Канадой составит от 1 до 4 дней, а из любого населенного пункта Украины в адрес назначения в Канаде — от 8 до 16 дней.

Оформить отправку в Канаду можно в отделениях Укрпочты и онлайн — в личном кабинете и мобильном приложении. При онлайн-оформлении посылок и EMS клиенты получают также welcome-скидку 3%, а для отправки Prime действует автоматическая система лояльности до 10%.

Также Смилянский анонсировал понижение тарифов на отправку в США.