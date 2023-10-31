Цены на бензин и дизтопливо за месяц выросли на около 50 копеек

За месяц, со 2 по 31 октября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 40 копеек и составляет 55,51 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 29 копеек — до 58,36 грн/л, а литр дизельного горючего прибавил 58 копеек — 55,67 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на бензины больше всего — на 2 грн/л — до 56,00 грн/л (А-95) и 56,50 грн/ л (А-95+) соответственно. Дизельное топливо подорожало на 1 грн/л — до 55,00 грн/л.

Все виды горючего на 1 грн/л подорожали в сети SOCAR: бензин А-95 — до 59,99 грн/л, бензин А-95+ — до 61,99 грн/л, ДТ — до 59,99 грн/л. Бензины А-95 и А-95+ в сети Shell за месяц выросли в цене на 0,9−1 грн/л, до 57,79 и 58,89 грн/л, дизтопливо прибавило 0,9 грн/л (до 57,79 грн/л).

Сети Neftek, БРСМ-Нафта, Prime, Укр-Петроль, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,04−1,50 грн/л.

При этом некоторые сети за отчетный период снизили цены на горючее. В частности, на станциях UPG и AMIC просели цены на бензин, и теперь А-95 на АЗК UPG стоит 54,90 грн/л (-70 коп./л), на станциях AMIC — 55,94 грн/л (-5 коп./л); бензин с улучшенными показателями качества в сети UPG продается по 56,90 грн/л (-70 коп./л), в сети AMIC — за 57,24 грн/л (-25 коп./л) соответственно.

Бензин А-95 также подешевел за месяц на автозаправочных станциях сетей U.GO (-29 коп./л), Ovis (-1 грн/л) и Avantage7 (-60 коп./л) — до 54,51 грн/л, 54,99 грн/л и 49,95 грн/л соответственно.

Изменение розничных цен на бензины и ДП на АЗС со 2 по 31 октября 2023 г., грн/л: