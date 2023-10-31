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31 октября 2023, 14:19 Читати українською

Минобороны выявило злоупотреблений с дополнительными выплатами военным на 123 миллиона

Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач.
Фото: radiotrek.rv.ua

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Служба внутреннего аудита Минобороны избирательно проверила около 40 воинских частей и установила, что более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач.

Проверки выявили, что командиры некоторых воинских частей слишком свободно толковали такие термины, как «боевые действия» и «боевое (специальное) задание», и выплачивали дополнительное вознаграждение по собственному усмотрению.

В одном из случаев проверяющим удалось выяснить, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области уже через несколько месяцев после отступления россиян, выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч.

Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022 года составила 6,5 млн грн, хотя в перечень районов ведения боевых действий Киевская область уже не принадлежала.

Командир другой воинской части издал приказ на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые находились в пункте постоянной дислокации в Киеве и выполняли ежедневные задания по своим должностям.

Таким образом, юридическая служба, отделение персонала, строевая часть, отделение планирования, логистики, морально-психологического обеспечения, а также военнослужащие финансово-экономической службы, службы охраны государственной тайны и другой «подчиненный личный состав» получали дополнительные выплаты.

Выполнение боевых задач этими подразделениями не предусмотрено. В результате Служба внутреннего аудита установила излишнее использование почти 60 миллионов гривен из бюджета.

Учитывая это, Министерство обороны предлагает «четко и однозначно определить термины «участие в боевых действиях» и «боевую (специальную) задачу».

Подчеркивается, что размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например, бухгалтерам, отделу кадров и т. п.), в том числе и вне зоны боевых действий.

«В то же время важно учитывать право на дополнительные выплаты для всех военнослужащих, выполняющих задачи в зонах без активных боевых действий (например, в составе групп ПВО)», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
31 октября 2023, 15:35
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Та не може такого бути. Зараз же кругом активно задвигають тему, що військові це святі які напевно прилетіли з Марсу, вони єдині в Україні порядні, чесні, розумні, не пють, не крадуть, хабарів не беруть, і як тільки вони отримають владу так і заживемо як в США.
:)
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