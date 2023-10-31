Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Минобороны выявило злоупотреблений с дополнительными выплатами военным на 123 миллиона
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Служба внутреннего аудита Минобороны избирательно проверила около 40 воинских частей и установила, что более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач.
Проверки выявили, что командиры некоторых воинских частей слишком свободно толковали такие термины, как «боевые действия» и «боевое (специальное) задание», и выплачивали дополнительное вознаграждение по собственному усмотрению.
В одном из случаев проверяющим удалось выяснить, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области уже через несколько месяцев после отступления россиян, выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч.
Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022 года составила 6,5 млн грн, хотя в перечень районов ведения боевых действий Киевская область уже не принадлежала.
Командир другой воинской части издал приказ на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые находились в пункте постоянной дислокации в Киеве и выполняли ежедневные задания по своим должностям.
Таким образом, юридическая служба, отделение персонала, строевая часть, отделение планирования, логистики, морально-психологического обеспечения, а также военнослужащие финансово-экономической службы, службы охраны государственной тайны и другой «подчиненный личный состав» получали дополнительные выплаты.
Выполнение боевых задач этими подразделениями не предусмотрено. В результате Служба внутреннего аудита установила излишнее использование почти 60 миллионов гривен из бюджета.
Учитывая это, Министерство обороны предлагает «четко и однозначно определить термины «участие в боевых действиях» и «боевую (специальную) задачу».
Подчеркивается, что размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например, бухгалтерам, отделу кадров
«В то же время важно учитывать право на дополнительные выплаты для всех военнослужащих, выполняющих задачи в зонах без активных боевых действий (например, в составе групп ПВО)», — говорится в сообщении.
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