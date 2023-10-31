С начала большой войны местные бюджеты получили от использования системы Прозорро.Продажи более 2 миллиардов

Более 2 млрд грн поступило в местные бюджеты от малой приватизации, аренды госимущества и реализации земли в государственной электронной системе Прозорро. Продажи с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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При этом в среднем, по итогам более 14,3 тыс. электронных торгов, цена выросла более чем в 1,8 раза.

Самое активное имущество за время полномасштабной войны реализовывали общины в:

Киевской области — более 1,3 тыс. успешных аукционов,

Львовской — 1,3 тысячи,

в Днепропетровской — почти 1 тысяча закрытых соглашений.

Более половины средств, заработанных общинами во время военного положения, — почти 1,3 млрд грн они получили по реализации земли.

Активнее всего сдавали в аренду сельхозземлю и продавали несельскохозяйственные участки общины в Одесской области — более 560 успешных аукционов, Черкасской — почти 500 и Львовской — почти 440.

В среднем конкуренция на земельных торгах составляет 3 участника. В то же время, наиболее конкурентными были онлайн-аукционы по аренде земли под сельское хозяйство у Красиловской общины на Хмельнитчине, где соревновались 14 и 13 участников. Еще 13 участников конкурировали за право приобрести 0,1 гектара не с/х земли в Черновцах.

Малая приватизация принесла общинам более 773 млн грн с начала полномасштабного вторжения.

Самыми дорогими приватизированными коммунальными активами Житомирский областной центр кинематографии, который продал городской совет за 40 миллионов гривен. А также нежилые помещения во Львове площадью более 550 кв. м приобрели за 25 млн. гривен и площадью почти 850 кв. м — почти за 18 млн гривен.

С рынком малой приватизации больше всего работали общины на Львовщине — им удалось продать почти 110 коммунальных объектов, на Днепропетровщине — более 80 и в Киевской области — более 50.

Еще более 43 миллионов в год во время войны общины будут получать, сдавая свое имущество в аренду. Наибольшее количество аукционов за этот период имеют общины в Киевской области — более 1,1 тысячи успешных торгов, Днепропетровской — более 780 и во Львовской — почти 760.

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Самые дорогие объекты, сдавшие в аренду за это время через онлайн-аукционы, — ЕМК плодоовощной базы коммунального предприятия «Мир» — из его аренды бюджет Киева получает ежемесячно почти 1,7 млн. гривен, электротехническое оборудование в Полтаве — более 1,3 млн гривен дохода в месяц и более 700 кв. м нежилого здания в Днепре — полмиллиона гривен дохода ежемесячно.

Всего за более пяти лет внедрения реформы малой приватизации Украина получила от реализации государственного и коммунального имущества через онлайн-аукционы системы Прозорро. Продажи более 15 млрд грн. Из них 4,5 млрд грн поступило по итогам приватизационных онлайн-аукционов после начала полномасштабного вторжения.

«Прозорро.Продажи» — акционерное общество (АО), обеспечивающее работу электронной торговой системы онлайн-аукционов по продаже и сдаче в аренду у публичных активов.

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