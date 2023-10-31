Курс валют на 31 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 31 октября, на наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 9 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже вырос на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,81−37,90, евро — 40,14−40,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,33−36,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,59−38,60 грн/евро.

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