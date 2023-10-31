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31 октября 2023, 9:36 Читати українською

Инфляция в Германии замедлилась в октябре до самого низкого уровня за два года

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗамедление инфляцииИнфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 года.
Фото: depositphotos.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Замедление инфляции

Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре и обновила минимум с июня 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 3,3%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в октябре сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель повысился на 0,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре. В помесячном выражении показатель не изменился после увеличения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 4% и 0,2% соответственно.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) опустилась до 4,3% с 4,6%.

Читайте: ВВП Германии в третьем квартале снизился меньше, чем ожидалось

Продукты питания подорожали на минимальные с февраля 2022 года 6,1% (месяцем ранее — на 7,5%), а цены на энергоносители снизились впервые с января 2021 года, опустившись на 3,2% (в сентябре показатель вырос на 1%). Услуги подорожали на 3,9% после роста на 4% в сентябре.

Окончательные данные о динамике инфляции за сентябрь будут обнародованы 8 ноября.

Напомним

Ранее экономисты прогнозировали, что германия не избежит второй рецессии в этом году, поскольку экономика, которую уже давно считают локомотивом Европы, «хромает» из-за длительной промышленной слабости.

Читайте: Экономисты прогнозируют Германии вторую рецессию за год

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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