Экономисты прогнозируют Германии вторую рецессию за год

Германия не избежит второй рецессии в этом году, поскольку экономика, которую уже давно считают локомотивом Европы, «хромает» из-за длительной промышленной слабости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экономистов.

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Ожидание экспертов

Так, согласно экспертному опросу, проведенному агентством, ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале сократился на 0,2%, а к концу года упадет еще на 0,1%.

Прогнозы экспертов говорят о том, что потом начнется слабое восстановление.

«Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем», — сказал старший экономист Исследовательского института Handelsblatt в Дюссельдорфе Деннис Хухзермайер.

В числе причин, по его словам, низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис.

«Следовательно, немецкая экономика сократится в этом году и столкнется с неярким ростом в последующие годы», — сказал он.

Коллективный прогноз предполагает, что Германия переживет пять кварталов подряд без роста.

Прогнозы также показывают, что ВВП Германии упадет на 0,4% в 2023 году и возобновится на 0,5% в следующем году. Это гораздо слабее восстановление, чем предполагалось в свежих прогнозах Международного валютного фонда или правительства Германии (0,9% и 1,3% соответственно).

Каков бы ни был результат в следующем году, перспективы страны продолжают беспокоить мировых финансовых должностных лиц.

«Мы видим долговременные вызовы для роста», — заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Оя Селасун журналистам в Марракеше.

«Есть достаточно много вещей, над которыми Германия должна работать», — добавила она.