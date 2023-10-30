ВВП Германии в третьем квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.
ВВП Германии в третьем квартале снизился меньше, чем ожидалось
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Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение ВВП на 0,3%.
Напомним
Ранее экономисты прогнозировали, что германия не избежит второй рецессии в этом году, поскольку экономика, которую уже давно считают локомотивом Европы, «хромает» из-за длительной промышленной слабости.
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Источник: Минфин
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