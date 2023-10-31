Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы 11 банков на общую сумму 2,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 2,5 миллиарда
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Продажа активов
«С 30 октября по 3 ноября запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 2522,6 млн грн. Из них на сумму 2 385,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 129,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 3,1 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться за 4,5 млн грн.
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Напомним
В сентябре 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила почти 861,5 млн грн.
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