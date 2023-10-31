Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 2,5 миллиарда

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Продажа активов

«С 30 октября по 3 ноября запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 2522,6 млн грн. Из них на сумму 2 385,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 129,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 3,1 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться за 4,5 млн грн.

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Напомним

В сентябре 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила почти 861,5 млн грн.