Фонд гарантирования готовит к продаже один из самых дорогих лотов

В системе Prozorro. Продажи 15 ноября состоится аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Что будет продавать Фонд

На торги выставлены связанные между собой и акционерами банка активы АО «Златобанк». Начальная цена лота — около 10,6 млрд грн.

В лот также включены активы, частично находящиеся в залоге Национального банка.

Отмечается, что в составе лота выставлена часть корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-Логистический Комплекс «Арктика», а также дебиторская задолженность и права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами.

«Все контрагенты, а затем и включенные в состав лота активы связаны между собой, в частности, имеют совместное обеспечение (недвижимость, поручительство и др.) по кредитам, совместным учредителям и местонахождению заемщиков», — добавили в Фонде.

Обеспечением кредитов выступают объекты недвижимости в Киеве и области, транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Включенные в состав лота активы уже не раз выставлялись на торги, но не нашли своих покупателей.

Торги пройдут по «голландской модели» аукциона, на понижение цены, во время которого первоначальная стоимость лота автоматически пошагово снижается. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить более высокую цену. В конце концов, победителем становится тот, кто предложил больше всего.

В Фонде гарантирования обратили внимание, что на продажу выставлены права требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

Напомним

Национальный банк принял решение об отнесении Златобанка к категории неплатежеспособных в феврале 2015 года.