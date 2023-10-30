Всемирный банк прогнозирует скачок цен на нефть из-за эскалации войны в Израиле

Согласно прогнозам специалистов, «черное золото» может взлететь в цене на 75%.

Такую «рыночную картину» во Всемирном банке описывают при потенциальной эскалации военного конфликта между Силами обороны Израиля и боевиками ХАМАСа, что способно перерасти в «широкий конфликт на Ближнем Востоке».

В публикации также отмечается, что возможность глобального энергетического шока после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября стала «срочным вопросом для экономистов и политиков, которые весь прошлый год пытались бороться с инфляцией».

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