В случае масштабирования военных действий на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля с группировкой ХАМАС, вероятно, существенное подорожание цен на нефть, прогнозируют во Всемирном банке. Об этом пишет The New York Times .
Всемирный банк прогнозирует скачок цен на нефть из-за эскалации войны в Израиле
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Согласно прогнозам специалистов, «черное золото» может взлететь в цене на 75%.
Такую «рыночную картину» во Всемирном банке описывают при потенциальной эскалации военного конфликта между Силами обороны Израиля и боевиками ХАМАСа, что способно перерасти в «широкий конфликт на Ближнем Востоке».
В публикации также отмечается, что возможность глобального энергетического шока после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября стала «срочным вопросом для экономистов и политиков, которые весь прошлый год пытались бороться с инфляцией».
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