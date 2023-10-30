ЕЦБ продолжит давить на европейские банки для выхода из россии

Европейский центральный банк продолжал давить на европейские банки, чтобы они ослабили связи с россией. Об этом глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энрия заявил в интервью Financial Times, передает Reuters .

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Давление на банки

«Мы продолжаем давить на банки, чтобы они сократили присутствие и, возможно, вышли (из россии, — ред.)», — сказал Энрия.

В то же время он отметил, что иностранному бизнесу сложно получить разрешение российских властей на продажу активов.

«Мы признаем, что существуют юридические ограничения, и что для того, чтобы выйти из бизнеса, вам нужно найти соответствующих покупателей и вам нужно получить разрешение от местных властей в россии, что не всегда легко», — добавил глава наблюдательного совета ЕЦБ.

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