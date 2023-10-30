Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд

Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 76,6%. 1 января 2023 года сложность добычи первой криптовалюты находилась на уровне 35,36 Т, по данным BTC.com. В результате очередного перерасчета 30 октября показатель установил новый исторический рекорд на уровне 62,46 Т. Предыдущий рекорд был отмечен 16 октября, когда сложность достигала 61,03 Т.

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Средний хешрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности ожидается на уровне 449,68 EH/s, что также является максимальным значением. Предыдущий максимум среднего хешрейта был зафиксирован на уровне 436,89 EH/s 16 октября.

Рост сложности майнинга и хешрейта сети биткоина говорит о том, что все больше майнеров подключаются к добыче первой криптовалюты. В то же время цена биткоина с начала года выросла на 108% — с $16,5 тыс. до $34,4 тыс.