Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 76,6%. 1 января 2023 года сложность добычи первой криптовалюты находилась на уровне 35,36 Т, по данным BTC.com. В результате очередного перерасчета 30 октября показатель установил новый исторический рекорд на уровне 62,46 Т. Предыдущий рекорд был отмечен 16 октября, когда сложность достигала 61,03 Т.
Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд
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Средний хешрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности ожидается на уровне 449,68 EH/s, что также является максимальным значением. Предыдущий максимум среднего хешрейта был зафиксирован на уровне 436,89 EH/s 16 октября.
Рост сложности майнинга и хешрейта сети биткоина говорит о том, что все больше майнеров подключаются к добыче первой криптовалюты. В то же время цена биткоина с начала года выросла на 108% — с $16,5 тыс. до $34,4 тыс.
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