С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Украины более трех миллиардов евро. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, передает Укринформ.
С начала войны ЕБРР инвестировал 3 миллиарда евро в экономику Украины
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Инвестиции в Украину
«С начала российского вторжения наши инвестиции в Украину достигли трех миллиардов евро», — проинформировал он.
В то же время Патроне отметил, что в дальнейшем ожидается превышение данного целевого показателя.
Он также отметил, что способность Украины привлекать инвестиции для возобновления и продвижения к вступлению в ЕС зависит от создания «привлекательной инвестиционной среды и равных условий для всех игроков».
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«ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в украинские государственные предприятия и работает практически с каждым крупным государственным предприятием», — резюмировал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.
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