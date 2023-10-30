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30 октября 2023, 12:12 Читати українською

С начала войны ЕБРР инвестировал 3 миллиарда евро в экономику Украины

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Украины более трех миллиардов евро. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, передает Укринформ.

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в государственные предприятия Украины более трех миллиардов евро.

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Инвестиции в Украину

«С начала российского вторжения наши инвестиции в Украину достигли трех миллиардов евро», — проинформировал он.

В то же время Патроне отметил, что в дальнейшем ожидается превышение данного целевого показателя.

Он также отметил, что способность Украины привлекать инвестиции для возобновления и продвижения к вступлению в ЕС зависит от создания «привлекательной инвестиционной среды и равных условий для всех игроков».

Читайте: ЕБРР ожидает, что инвестиции в Украину будут составлять около 1,5 миллиарда евро в год

«ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в украинские государственные предприятия и работает практически с каждым крупным государственным предприятием», — резюмировал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

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Источник: Минфин
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