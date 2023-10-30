Акции китайской Evergrande рухнули на 23% и достигли рекордного минимума

Акции китайской компании Evergrande на Гонконгской фондовой бирже в моменте упали на 22,89% и достигли минимума за всю свою историю на уровне 0,182 гонконгского доллара ($0,023 по текущему курсу). Об этом пишет РБК.

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Что происходит

Рынок оценивает новости о том, что Высокий суд Гонконга перенес рассмотрение иска о ликвидации Evergrande с 30 ноября на 4 декабря. Сообщение об этом опубликовано на странице застройщика на сайте самой HKEX.

Первоначальная негативная реакция могла быть вызвана предупреждением судьи Линды Чан о том, что следующее слушание будет последним перед принятием решения о ликвидации, то есть больше заседание переносить не будут.

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Чан заявила, что до 4 декабря компании Evergrande должна представить конкретный обновленный план по реструктуризации, в противном случае компания, скорее всего, будет ликвидирована, передает Reuters.

Но участники торгов в конечном счете могли позитивно воспринять новости о том, что застройщик с самым большим в мире долгом все же получил дополнительное время для того, чтобы доработать план реструктуризации своих обязательств.