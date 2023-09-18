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18 сентября 2023, 16:01 Читати українською

Акции Evergrande рухнули на 25% после новостей о задержаниях сотрудников

Акции китайского девелопера с самой большой в мире задолженностью Evergrande рухнули после новостей о том, что полиция Китая задержала сотрудников его подразделения по управлению активами. На минимуме котировки обвалились на 25%, до 0,465 гонконгского доллара ($0,06 по текущему курсу). Об этом пишет Reuters.

Акции китайского девелопера с самой большой в мире задолженностью Evergrande рухнули после новостей о том, что полиция Китая задержала сотрудников его подразделения по управлению активами.

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Детали

Задержания указывают на новое расследование против Evergrande, что может усугубить проблемы компании, пишет Reuters. Полиция города Шэньчжэнь в субботу, 16 сентября, сообщила, что правоохранительные органы приняли меры в отношении ряда сотрудников Evergrande Financial Wealth Management, в том числе Ду Ляна, которого в 2021 году называли генеральным директором подразделения Evergrande по управлению активами. В заявлении полиции не было указано ни количество задержанных, ни предъявленные им обвинения.

Evergrande Financial Wealth Management 31 августа сообщила, что процесс реализации активов компании идет не так, как ожидалось, и средства не были получены. Поэтому компания не смогла произвести выплаты по долгам за тот месяц, передает The Wall Street Journal.

Падение акций

На фоне новостей о задержаниях снизились акции и других китайских девелоперов. Отраслевой индекс потерял более 2%, отмечает Bloomberg.

Напомним

Evergrande объявила дефолт в 2021 году. В период с 21 марта 2022 года по 27 августа 2023 года торги акциями застройщика в Гонконге были приостановлены. 28 августа, то есть в первый день торгов после 17-месячной паузы, котировки Evergrande рухнули почти на 87%. В дальнейшем в бумагах сохранялась экстремальная волатильность — так, на торгах 6 сентября бумаги подорожали более чем на 80%.

Общая сумма обязательств компании на конец июня этого года составляла 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд текущему курсу). Планировалось, что решение по реструктуризации долга будет принято в сентябре, однако Evergrande ранее в этом месяце перенесла срок на октябрь. В компании объяснили это желанием дать держателям долговых обязательств больше времени на рассмотрение плана реструктуризации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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preyvanamor
preyvanamor
18 сентября 2023, 16:23
#
Свого часу борг греків в 300 млрд. сильно підкосив весь ЄС. греки по сьогодні розгрібають.
подивлюсь, як тепер борг в 300 млрд. вплине на весь китай…
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0
locustsucol
locustsucol
18 сентября 2023, 17:23
#
Це тільки одна компанія, хоч і не маленька. Сукупно у всій будівельній галузі там така сама ситуація. Сукупно сума прострочених боргів там на трильйони.
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