Курс валют на 30 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 30 октября, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке и продаже подешевел на 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 39,85 грн, а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−37,95, евро — 40,15−40,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,41−36,43 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,44−38,45 грн/евро.

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