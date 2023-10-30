Как изменились доходы аграриев за первый год войны: топ-10 агропроизводителей Украины

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Согласно данным Индекса Опендатабота, топ-10 украинских агропроизводителей в 2022 году в общей сложности заработали 97,65 млрд грн.

Ровно половина компаний по топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП», основанной Юрием Косюком. Речь идет о Винницкой птицефабрике, Мироновской птицефабрике, Зернопродукте МХП, Урожай и Орель-Лидер. Именно на эти предприятия приходится львиная доля совокупного дохода топа компаний по показателям прошлого года — 65% или 63,2 млрд грн.

Все 5 компаний в 2022 году получили больший доход по сравнению с 2021 годом, а их совокупный доход увеличился почти в 1,5 раза.

Лидер группы неизменен два года подряд — речь идет о Винницкой птицефабрике. В прошлом году доход предприятия увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с 2021: с 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А наибольший прирост дохода за год в 2022 году наблюдается в компании Урожай — аж в 2,6 раза. Так, если в 2021 году предприятие заработало 2,24 млрд грн, то уже в 2022 — 5,81 млрд грн. Благодаря этому только через год Урожай поднялось с 19 позиции рейтинга в 2021 на 6 позицию в 2022.

Еще 2 компании из топа — Дружба-Нова и Энселко Агро — принадлежат к финансово-промышленной группе Кернел, основанной Андреем Веревским. Доля этих предприятий в совокупном доходе агротопа в 2022 году составила 12%.

В 2022 году совокупный доход этих компаний снизился на 14%: с 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Наиболее заметно — на 28% — сократились доходы Дружба-Нова, из-за чего компания потеряла 3 позиции рейтинга, впрочем, оставалась в топ-10. А доход Энселко Агро незначительно увеличился — на 2%.

Еще одна компания из топ-10 в сфере агро получила меньший доход в 2022 году и переместилась с 2 позиции на 3-ю в 2022 году. Это Лебединский семенной завод, принадлежащий группе компаний LNZ Group, основанной Дмитрием Краченко. Доля предприятия в совокупном доходе агротопа уменьшилась с 18% в 2021 году до 14% в 2022 году.

Также в аграрный топ-10 Индекс Опендатабота вошла компания Подолье, которая входит в группу компаний Укрпроминвест, принадлежащую Алексею Порошенко. Доход этой компании увеличился на 27% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Еще один бизнес — Аграрная компания 2004, входящая в группу VITAGRO (Сергей Лабазюк) — в течение 2022 года увеличила свой доход на 44%.