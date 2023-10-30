НБУ запустил чат-бот с разъяснениями по финмониторингу РЕР

Нацбанк ввел отдельный функционал своего чат-бота, работающего в мессенджерах Viber, Telegram и Web chat, для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, являющихся национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP). Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Этот инструмент был создан из-за поступления многочисленных вопросов, возникших в связи с изменениями в законе о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Целью нового функционала чат-бота является быстрая проработка вопросов взаимодействия PEP с банками и небанковскими учреждениями, например, отказа в предоставлении услуг, истребование этими учреждениями дополнительной информации или документов и т. д.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно на сайте НБУ зайти в раздел «Защита прав потребителей» и выбрать один из каналов дистанционной связи через мессенджеры Viber, Telegram или Web chat, а затем выбрать в чате категорию «РЕР» и выбрать проблематику вопроса меню вопросов, которые будут предложены ниже.

После этого в чате появятся ссылки на разъяснения по выбранному вопросу.

НБУ отмечает, что его специалисты постараются как можно скорее предоставить ответы и дельные советы на поставленные вопросы, а также оперативно проработать жалобы на действия банка или небанковского учреждения.

Кроме того, любой гражданин может обратиться в Нацбанк с помощью дистанционных каналов и получить ответ на обращение в установленный законодательством срок.

В частности, можно отправить его по электронной почте nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму, или позвонить по телефону 0−800−505240 (бесплатно) или отправить письмо вместе с документами по адресу: 01601, Киев, улица Институтская, 9.

Напомним

Как писал «Минфин», Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Редакция документа, утвержденная до второго чтения, соответствует стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ. Это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.